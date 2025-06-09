Вэнс назвал безумием траты Соединенных Штатов на помощь Украине при Байдене

— Это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, Штаты отправили Украине 300 миллиардов долларов, но при этом Байден ни разу не попытался добиться дипломатического урегулирования, — заявил он в подкасте Тео Вона на Youtube.