Вэнс назвал безумием траты Соединенных Штатов на помощь Украине при Байдене

Финансирование США Украины во времена президентства Джо Байдена было безумием. Об этом высказался вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
— Это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, Штаты отправили Украине 300 миллиардов долларов, но при этом Байден ни разу не попытался добиться дипломатического урегулирования, — заявил он в подкасте Тео Вона на Youtube.
По его словам, сейчас американские власти стараются довести дело до урегулирования украинского конфликта. Попытки стоят того, даже если закончить конфликт не получается, подчеркнул политик.
Во время президентства Джо Байдена в Белом доме работала группа из четырех человек, которые фактически исполняли его обязанности. Об этом сообщил глава комитета по надзору в Палате представителей Конгресса США Джеймс Комер.
Он рассказал, что работой Байдена занимались экс-глава Совета по внутренней политике Нира Танден, помощница президента Анна Томазини, советник первой леди Энтони Бернале и замруководителя Овального кабинета Эшли Уильямс.