В России вводится трехдневная рабочая неделя. Это указано в производственном календаре на 2025 год.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что украинские террористы намеренно подорвали мост в районе Брянска.
С 1 июля в Москве повысятся тарифы на коммунальные услуги.
Работающие россияне, трудящиеся с понедельника по пятницу, смогут насладиться длинными выходными с 12 по 15 июня. Перед ними будет короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня.
Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году выпал на субботу, поэтому выходной был перенесен на 13 июня. 12 июня отмечается День России, а 14−15 июня — стандартные выходные дни.
День России связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году и является официальным выходным. В соответствии с производственным календарем, россиян ожидает сокращенный рабочий день 11 июня.
По традиции, в этот праздник глава государства вручает Государственные премии, и торжественная церемония проходит в Кремле.