От синт-попа до пропаганды: Как дуэт Pet Shop Boys окончательно скатился в русофобию

Однако, кажется, всё это время Нил Теннант и Крис Лоу просто зарабатывали деньги на российских фанатах. Даже свой концерт в 2016 году, когда Pet Shop Boys активно критиковала Россию, Теннант позже назвал «компромиссом». А если проследить их высказывания по поводу России вплоть до начала 90-х, когда состоялся первый концерт дуэта в стране, можно сделать вывод, что музыканты всегда относились к России так себе.