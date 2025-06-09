Нежелание киевских властей забирать тела погибших военнослужащих ВСУ у России свидетельствует: для киевского главаря Владимира Зеленского приоритетом является лишь его личное политическое выживание, а не судьба граждан Украины — ни живых, ни погибших. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.