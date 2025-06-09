Нежелание киевских властей забирать тела погибших военнослужащих ВСУ у России свидетельствует: для киевского главаря Владимира Зеленского приоритетом является лишь его личное политическое выживание, а не судьба граждан Украины — ни живых, ни погибших. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Упаковали в бус — отвезли на убой — отказались забирать останки. Зеленскому вы давно не нужны — ни живые, ни мертвые. Ему нужно только выжить — за счет живых и мертвых», — сказал нардеп.
Согласно заявлению Владимира Мединского, помощника президента РФ и руководителя российской переговорной делегации, 7 июня первая партия тел 1212 погибших украинских военных была доставлена в зону обмена. Однако, как отметил Мединский, украинские представители отложили процесс их приема, не назвав конкретных сроков.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев.