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Левандовский объявил бойкот главному тренеру сборной Польши

Польский футболист Роберт Левандовский объявил о приостановке выступлений за национальную сборную, пока команду возглавляет нынешний тренер Михал Пробеж.

Польский футболист Роберт Левандовский объявил о приостановке выступлений за национальную сборную, пока команду возглавляет нынешний тренер Михал Пробеж. Об этом нападающий сообщил в своем Twitter-аккаунте, сославшись на утрату доверия к специалисту.

Решение 36-летнего форварда последовало после неудачного выступления Польши на Евро-2024, где команда заняла последнее место в группе, несмотря на недавнюю победу над Молдовой (2:0). Левандовский, являющийся рекордсменом сборной по количеству голов (84 мяча в 157 матчах), выразил надежду на возвращение в команду после смены тренерского штаба.

В настоящее время Левандовский выступает за испанскую «Барселону», ранее добившись значительных успехов с мюнхенской «Баварией», включая победу в Лиге чемпионов 2020 года.

Ранее сообщалось, что грузинский чемпион Двалишвили вновь победил О’Мэлли и сохранил пояс UFC.