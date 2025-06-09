С 1 июля цены на аренду недвижимости могут вырасти. Что изменится на рынке

По его словам, офисный сегмент продолжает восстанавливаться после пандемийного спада, но с явным сдвигом в сторону гибкости. Компании всё чаще предпочитают коворкинги и гибридные форматы размещения сотрудников. Особенно это касается малых и средних предприятий, стремящихся оптимизировать расходы. Дефицит качественных офисных площадей, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, ведёт к росту ставок в премиальных бизнес-центрах. Это создаёт напряжение для арендаторов, но также стимулирует развитие новых проектов класса B+ и A, в том числе в регионах.