Филиппо высмеял приехавшую в Монако жену Макрона за выбор обуви

Политик из Франции Флориан Филиппо заявил, что супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит Макрон выбрала «неуместную обувь» в ходе госвизита в Монако.
Напомним, в Сети появились кадры, на которых первая леди Франции запечатлена в брючном костюме и массивных белых кроссовках. При этом княгиня Шарлен (супруга князя Монако) выбрала платье и туфли.
«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Брижит? А как же французская элегантность?», — написал Филиппо, комментарий опубликован в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что Макрон начал двухдневный визит в Монако.
Также стало известно, что Макрон получил пощёчину от своей супруги Брижит Макрон по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.