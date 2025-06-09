Зеленая среда. Гербициды против сорняков на вашем приусадебном участке

На газонах регулярно проводите скарификацию (Скарификация — это агротехническая процедура, применяемая в садоводстве и газонном хозяйстве, направленная на улучшение проницаемости почвы для воздуха, воды и удобрений. Она заключается в механическом удалении верхнего слоя мха, отмерших растительных остатков, так называемой подстилки и уплотнённой почвы) и подсев травы для плотного покрова.