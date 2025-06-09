Как использовать нейросети в повседневной жизни: для учёбы, работы и дома

Ну и, конечно, наша родная «Алиса». Уверены, вы с ней все знакомы, но знаете ли вы обо всех её возможностях? «Алиса» — это голосовой помощник и нейросеть. Разумеется, распознаёт речь, с ней можно поговорить, как с человеком, ведь она способна вести осмысленную беседу и быть в контексте темы. Полезна для всех — от детей до взрослых. Самым маленьким она ответит на интересующие их вопросы, а их родителям поможет с планированием задач и в управлении умным домом. А с недавнего времени «Алису» интегрировали в браузер — теперь она создаёт свой ответ на ваш вопрос на основе информации из различных источников.