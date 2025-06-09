Минобороны РФ: силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над двумя регионами

Российские военные за два часа ликвидировали свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Воронежской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что объекты противника уничтожили вечером в воскресенье.
17 беспилотников были ликвидированы в Воронежской области, ещё семь — в Белгородской области. Речь идёт о БПЛА самолётного типа.
«С 22:00 мск 8 июня до 00:00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 17 над территорией Воронежской области и семь над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером в субботу военные РФ ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Курской и Орловской областями.