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Минобороны РФ: силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над двумя регионами

17 беспилотников были ликвидированы в Воронежской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные за два часа ликвидировали свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Воронежской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что объекты противника уничтожили вечером в воскресенье.

17 беспилотников были ликвидированы в Воронежской области, ещё семь — в Белгородской области. Речь идёт о БПЛА самолётного типа.

«С 22:00 мск 8 июня до 00:00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 17 над территорией Воронежской области и семь над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером в субботу военные РФ ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Курской и Орловской областями.