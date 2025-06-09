Трамп и Рубио споткнулись на трапе при подъеме на самолет. Видео

Трамп перенял «эстафету» у бывшего президента Байдена.
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио споткнулись на трапе, поднимаясь на борт самолета. Видео инцидента публикует издание Fox News.
На видео заметно, как Трамп неудачно поставил левую ногу, оступился и был вынужден поддержать себя левой рукой о ступеньку. После этого президент быстро восстановил равновесие и уверенно продолжил подъем по трапу на борт президентского самолета. Вслед за ним поднимался госсекретарь Рубио, который также споткнулся на лестнице, однако это произошло на другой ступени.
Ранее бывший президент Джо Байден оступился во время подъема по трапу на борт самолета. Случай произошел в момент отлета Байдена из Варшавы и был зафиксирован на видео.