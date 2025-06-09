Трамп и Рубио споткнулись на трапе при подъеме на самолет. Видео

На видео заметно, как Трамп неудачно поставил левую ногу, оступился и был вынужден поддержать себя левой рукой о ступеньку. После этого президент быстро восстановил равновесие и уверенно продолжил подъем по трапу на борт президентского самолета. Вслед за ним поднимался госсекретарь Рубио, который также споткнулся на лестнице, однако это произошло на другой ступени.