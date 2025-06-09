Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Рубио споткнулись на трапе при подъеме на самолет. Видео

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио споткнулись на трапе, поднимаясь на борт самолета. Видео инцидента публикует издание Fox News.

Трамп перенял «эстафету» у бывшего президента Байдена.

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио споткнулись на трапе, поднимаясь на борт самолета. Видео инцидента публикует издание Fox News.

На видео заметно, как Трамп неудачно поставил левую ногу, оступился и был вынужден поддержать себя левой рукой о ступеньку. После этого президент быстро восстановил равновесие и уверенно продолжил подъем по трапу на борт президентского самолета. Вслед за ним поднимался госсекретарь Рубио, который также споткнулся на лестнице, однако это произошло на другой ступени.

Ранее бывший президент Джо Байден оступился во время подъема по трапу на борт самолета. Случай произошел в момент отлета Байдена из Варшавы и был зафиксирован на видео.