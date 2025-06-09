Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Сборная Португалии стала двукратным победителем Лиги наций, одержав победу над Испанией в драматичном финале в Мюхене.

Сборная Португалии стала двукратным победителем Лиги наций, одержав победу над Испанией в драматичном финале в Мюхене.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. На голы испанцев Субименди (21-я минута) и Оярсабаля (45) португальцы ответили точными ударами Нуну Мендеша (26) и Криштиану Роналду (61). В серии послематчевых пенальти более хладнокровными оказались футболисты Португалии, реализовавшие пять из пяти ударов против трех у соперника.

Этот триумф стал для португальцев вторым в истории турнира — впервые они выиграли Лигу наций в 2019 году. Таким образом, сборная Португалии стала первой командой, которой удалось дважды завоевать этот престижный трофей.

Ранее сообщалось, что Левандовский объявил бойкот главному тренеру сборной Польши.