Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Сборная Португалии стала двукратным победителем Лиги наций, одержав победу над Испанией в драматичном финале в Мюхене.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. На голы испанцев Субименди (21-я минута) и Оярсабаля (45) португальцы ответили точными ударами Нуну Мендеша (26) и Криштиану Роналду (61). В серии послематчевых пенальти более хладнокровными оказались футболисты Португалии, реализовавшие пять из пяти ударов против трех у соперника.
Этот триумф стал для португальцев вторым в истории турнира — впервые они выиграли Лигу наций в 2019 году. Таким образом, сборная Португалии стала первой командой, которой удалось дважды завоевать этот престижный трофей.
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