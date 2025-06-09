Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. На голы испанцев Субименди (21-я минута) и Оярсабаля (45) португальцы ответили точными ударами Нуну Мендеша (26) и Криштиану Роналду (61). В серии послематчевых пенальти более хладнокровными оказались футболисты Португалии, реализовавшие пять из пяти ударов против трех у соперника.