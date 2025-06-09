Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID-19

По данным ряда средств массовой информации, якобы выявлен «новый коронавирус, который способен вызвать пандемию. Журналисты ссылаются на материал научного издания Nature Communications, где учёные рассказали о результатах исследований о вирусах “подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5”.