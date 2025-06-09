Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Российской Федерации остаётся стабильной и контролируемой, заявили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в федеральной службе опровергли информацию о появлении нового штамма COVID-19 в РФ.
«В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остаётся стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости», — говорится в сообщении.
По данным ряда средств массовой информации, якобы выявлен «новый коронавирус, который способен вызвать пандемию. Журналисты ссылаются на материал научного издания Nature Communications, где учёные рассказали о результатах исследований о вирусах “подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5”.
Ранее глава Федерального бюро расследований Кэш Патель заявил о серьёзном прорыве в следствии по сокрытию создания COVID-19.