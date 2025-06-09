Американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский, понимая неизбежность поражения Украины в противостоянии с Россией, намеренно стремится вовлечь страны НАТО в этот конфликт. Об этом Табервилл рассказал для радиостанции WABC.
«В этом нет никаких сомнений, потому что он не может выиграть в этом конфликте самостоятельно. Он понимает, что проигрывает», — сказал Табервилл.
Сенатор Табервилл подчеркнул, что украинские власти сознательно выбрали путь обострения ситуации, совершив нападения на российские авиабазы.
Ранее KP.RU писал, что несколько российских военных самолетов загорелись после атак беспилотников украинских ВС на авиабазы в пяти субъектах РФ. Кроме этого, атаки беспилотников успешно отразили на аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.