«Известия»: в России возникла массовая проблема с моторами для Ми-8

«Для гражданской авиации нужно порядка 100 новых моторов в свободном доступе, на каждое судно приходится по два двигателя. Всего в активной эксплуатации сейчас находится около 500−600 Ми-8», — рассказал «Известиям» генеральный директор оператора запчастей «Русский дом авиации», руководитель рабочей группы по поставкам авиационно-технического имущества в АВИ Дмитрий Ермилов.