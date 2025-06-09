«Известия»: в России возникла массовая проблема с моторами для Ми-8

Бесконечно продлевать сроки эксплуатации старых двигателей для вертолетов нельзя.
Примерно сотня двигателей, установленных на российских вертолетах Ми-8, нуждается в немедленной замене. Об этом сообщила Ассоциация вертолетной индустрии (АВИ).
«Для гражданской авиации нужно порядка 100 новых моторов в свободном доступе, на каждое судно приходится по два двигателя. Всего в активной эксплуатации сейчас находится около 500−600 Ми-8», — рассказал «Известиям» генеральный директор оператора запчастей «Русский дом авиации», руководитель рабочей группы по поставкам авиационно-технического имущества в АВИ Дмитрий Ермилов.
Стоимость комплектующих для вертолетов Ми-8/17 увеличилась на 170−185%, при этом цена лопастей несущего винта выросла на 189%. Схожая динамика наблюдается и в сфере ремонта технических агрегатов.
АВИ обратилась с официальным письмом к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой инициировать разработку стратегии развития транспортной отрасли, в которой осуществляют деятельность ее участники. Ермилов резюмировал: без государственной поддержки операторы не смогут приобретать новые двигатели.
Ранее крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», поддержали меры по стимулированию закупки российских самолетов, а власти объявили о планах модернизации авиационной инфраструктуры и разработке комплексных стратегий развития отрасли. Эти шаги направлены на снижение зависимости от зарубежных поставщиков и обеспечение устойчивости транспортной системы.