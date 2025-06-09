Иностранцам за оскорбление России будут запрещать въезд в страну

Иностранцам в случае нарушений интересов РФ за границей запретят въезд в страну.
Иностранцам, совершившим административные правонарушения, связанные с нарушением интересов России, могут запретить въезд в страну. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Айрат Фаррахов, один из авторов поправок к законопроекту об аресте имущества нарушителей.
«Факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах. Если иностранец когда-либо пожелает посетить Россию в целях туризма, по приглашению на форум или по другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом для того, чтобы этот гражданин реализовал свое право посещения нашей страны», — заявил Фаррахов в интервью «Известиям».
Отмечается, что предлагаемые меры рассчитаны и на будущее. После завершения военного конфликта все лица, совершившие правонарушения против России, столкнутся с ограничениями при попытке въехать в страну. Если поправки примут, иностранцев смогут не только штрафовать при пересечении границы, но и привлекать к ответственности лиц, признанных иноагентами, а также россиян, покинувших страну — в случае нарушения ими статей административного кодекса.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий арест имущества и ужесточение административной ответственности для иноагентов и россиян, уехавших за границу, за правонарушения против интересов страны. Документ расширяет ответственность на все виды административных статей, включая дискредитацию армии и распространение фейков, и позволяет привлекать к ответственности лиц, совершивших нарушения вне России.