Иностранцам за оскорбление России будут запрещать въезд в страну

Отмечается, что предлагаемые меры рассчитаны и на будущее. После завершения военного конфликта все лица, совершившие правонарушения против России, столкнутся с ограничениями при попытке въехать в страну. Если поправки примут, иностранцев смогут не только штрафовать при пересечении границы, но и привлекать к ответственности лиц, признанных иноагентами, а также россиян, покинувших страну — в случае нарушения ими статей административного кодекса.