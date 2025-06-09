VRT: 16-летний сын военного ВСУ сознался в убийстве матери и сестры в Бельгии

16-летний юноша сознался в убийстве матери и шестилетней сестры в городе Хаасроде в Бельгии. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил портал VRT.
— В рамках расследования дела о двойном убийстве после пожара, в котором погибли 46-летняя мать и шестилетняя дочь, сын дал признательные показания в прокуратуре Левена, — говорится в статье.
Мотивы преступления устанавливаются. Пока подозреваемого поместили в закрытое учреждение Эверберга.
Отмечается, что эта семья жила в Бельгии три года. Глава семейства является военным ВСУ.
24 мая в Казани турок ворвался на день рождения к трехлетнему сыну и зарезал свою экс-супругу. Мужчина два месяца выслеживал ее и неоднократно угрожал убийством. После расправы он на протяжении четырех часов стоял, высунувшись из окна, и собирался спрыгнуть. А уже после задержания турок просил отправить его под домашний арест из-за рака почки. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела.