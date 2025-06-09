Россиянам напомнили о начале трёхдневой рабочей недели

Официальный график рабочих и выходных дней на 2025 год предусматривает трёхдневную трудовую неделю в России.
Россиян с пятидневной рабочей неделей ожидают продолжительные выходные — с 12 по 15 июня. Перед этим их ждет сокращённая трудовая неделя, состоящая всего из трёх рабочих дней.
Такое расписание связано с праздничными переносами: 8 марта (Международный женский день) в 2025 году приходится на субботу, поэтому выходной перенесен на 13 июня. 12 июня отмечается День России, а 14−15 июня остаются обычными выходными днями.
День России, отмечаемый 12 июня, учрежден в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая была подписана в 1990 году.
Поскольку этот праздник имеет статус государственного выходного дня, в соответствии с производственным календарем предшествующий день — 11 июня — будет сокращенным рабочим днем для всех трудящихся.