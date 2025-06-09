В ГД предложили вовремя обеспечивать жильем вышедших на пенсию госслужащих

В документе добавляется, что за период действия ЕСВ (с января 2013 года) количество сотрудников, вставших на учет для предоставления этой выплаты, значительно превышает количество тех сотрудников, которым такая мера поддержки была предоставлена. По мнению авторов инициативы, это связано с отсутствием закрепленных действующим законодательством сроков предоставления ЕСВ, в результате чего множество граждан, в том числе уже уволенных со службы в учреждениях и органах, вынуждены годами ждать своей очереди для получения соцвыплаты.