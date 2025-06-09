Приток авто из Китая спровоцировал подорожание бензина в России

Почти все китайские авто могут ездить на АИ-92.
В России из-за появления большого количества китайских автомобилей увеличились цены на бензин. За последний месяц биржевая стоимость марки АИ-92, которым заправляют почти все машины из Китая, выросла на 4,5%, пишут «Известия».
«Китайские автомобили стали очень распространены в России в последние два года. При этом почти все их можно заправлять бензином марки АИ-92, что объясняет широкий спрос на этот бензин. По данным консалтинговой компании GlobalData, продажи авто в КНР в апреле выросли на 12% по сравнению с прошлым годом: за месяц было продано 2 055 153 машины», — пишут «Известия».
Эксперты указывают, что внутренний рынок России полностью обеспечен автомобильным горючим. При этом они не исключают небольшого роста цен в летний период.
Ранее эксперты прогнозировали, что в июне бензин АИ-92 и АИ-95 может подорожать на 20−70 копеек за литр из-за возможных перебоев в поставках топлива и высокого спроса. С начала года бензин уже подорожал примерно на 2%.