Приток авто из Китая спровоцировал подорожание бензина в России

«Китайские автомобили стали очень распространены в России в последние два года. При этом почти все их можно заправлять бензином марки АИ-92, что объясняет широкий спрос на этот бензин. По данным консалтинговой компании GlobalData, продажи авто в КНР в апреле выросли на 12% по сравнению с прошлым годом: за месяц было продано 2 055 153 машины», — пишут «Известия».