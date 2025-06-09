Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области.
— Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась, — написал он в Telegram-канале.
Министерство обороны России 8 июня сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Украинские войска потеряли за сутки около 530 бойцов, уточнили в ведомстве.
Выход Вооруженных сил РФ на западную административную границу Донецкой Народной Республики является историческим событием не только для жителей региона, но и для всех российских граждан. Об этом 8 июня высказался полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
По его словам, в оттеснении ВСУ с российской территории принимали участие выходцы из Свердловской и Челябинской областей.
Ранее российские войска впервые приняли решение ударить по городу Николаеву на Украине «Кинжалом». В городе поднялся столб дыма после прилета.