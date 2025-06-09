Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что все попытки американской стороны остановить Российскую Федерацию в конфликте с Украиной провалились.
Он подчеркнул, что военная помощь Киеву не имела никакого смысла.
«Всё, что мы сделали, оказалось тщетным. Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия. Все это потерпело полный крах», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Напомним, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс подверг критике выделение военной помощи украинской стороне при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Вэнс подчеркнул, что данная помощь «не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта».
Ранее Дэвис выразил мнение, что состояние Вооружённых сил Украины «намного хуже, чем это может показаться».