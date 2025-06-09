Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолёта

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп чуть не упал, поднимаясь по трапу воздушного судна, соответствующие кадры появились в Сети.
В частности, случившееся запечатлели журналисты C-SPAN и Forbes.
Инцидент случился в штате Нью-Джерси. Трамп встречался с представителями средств массовой информации в населённом пункте Морристаун.
На кадрах запечатлено, как Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу на борт номер один. Поднявшись вверх, он обратился к журналистам и сжал кулак.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами бывшего американского лидера Джо Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.