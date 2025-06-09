Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолёта

Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами бывшего американского лидера Джо Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.