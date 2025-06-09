Трамп и Рубио споткнулись на трапе самолета

Как было видно из трансляции события, 80-летнему американскому лидеру нужно было пройти всего пять ступеней, чтобы оказаться на сцене. Он не смог преодолеть это расстояние без проблем и два раза споткнулся, но устоял на ногах, ухватившись за перила.