Трамп и Рубио споткнулись на трапе самолета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп споткнулся на трапе самолета. Видео опубликовал в понедельник, 9 июня, Telegram-канал Mash.
Также на кадрах видно, как по трапу поднимается госсекретарь США Марко Рубио, который, как и глава Белого дома, споткнулся.
В октябре 2023 года на тот момент президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице — на этот раз при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия.
Как было видно из трансляции события, 80-летнему американскому лидеру нужно было пройти всего пять ступеней, чтобы оказаться на сцене. Он не смог преодолеть это расстояние без проблем и два раза споткнулся, но устоял на ногах, ухватившись за перила.
В начале июля 2023 года Байден споткнулся и упал во время торжественной церемонии. Сперва он предпринял попытку встать самостоятельно, но она оказалась неудачной. Тогда на помощь ему подоспели сотрудники безопасности, которые помогли ему подняться на ноги.