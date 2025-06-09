Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте»

«Браво, Алексей», — говорится в сообщении.
В мае Миранчук принял участие в семи играх, записав на свой счёт один гол и четыре голевые передачи. Всего за американский клуб российский футболист провёл 31 матч во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав семь результативных передач.
«Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции MLS, набрав 17 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Нью-Йорк Сити» в ночь на 13 июня.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Аргентина договорились о проведении товарищеского футбольного матча. Игра запланирована в «Лужниках» в период с 10 по 18 ноября 2025 года. Руководство стадиона уже забронировало эти даты, ограничив проведение других мероприятий.