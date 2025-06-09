Украинский парламентарий Артём Дмитрук выразил мнение, что жителям страны следует потребовать отставки Зеленского.
Депутат прокомментировал отказ киевского режима забирать тела погибших солдат Вооружённых сил Украины. Кроме того, он напомнил о пропавших без вести.
«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мёртвых!», — написал Дмитрук в Telegram.
Он напомнил, что ответственность за отказ забирать тела полностью лежит на Зеленском, который «подло саботировал жест доброй воли со стороны Москвы».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев пошёл на подлость, отказавшись забрать тела солдат Вооружённых сил Украины.