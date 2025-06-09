Россиянам рассказали, что нельзя делать в Федорин день 9 июня

Своим смирением и трудолюбием Иоанн заслужил уважение даже у своего господина. Он вёл аскетичный образ жизни, посвящая ночи молитвам и посту. Вскоре слава о его благочестии распространилась далеко за пределы селения, и люди стали обращаться к нему за советом и помощью. После смерти в 1730 году его мощи были обретены нетленными, от них исходило множество чудес. Впоследствии мощи святого перенесли на остров Эвбея, где они и находятся в храме, посвящённом Иоанну Русскому.