Жители Иркутской области держат на банковских счетах 544 миллиарда рублей

— Цель Банка России — снизить инфляцию к 4% в 2026 году. Для этого нужны высокие ставки в экономике. При этом люди могут пользоваться выгодными предложениями от по вкладам и отложить свои крупные покупки до момента, пока не снизят ставки по кредитам, — уточнил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.