Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Иркутской области держат на банковских счетах 544 миллиарда рублей

За год объем вкладов вырос на 15% или 70 миллиардов рублей.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области к апрелю 2025 года специалисты Банка России подсчитали, что жители хранят на банковских вкладах и счетах 544 миллиарда рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Банка, это сумма без учеба специального счета эскроу.

— Цель Банка России — снизить инфляцию к 4% в 2026 году. Для этого нужны высокие ставки в экономике. При этом люди могут пользоваться выгодными предложениями от по вкладам и отложить свои крупные покупки до момента, пока не снизят ставки по кредитам, — уточнил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Всего с 2024 года объем вкладов вырос на 15% или 70 миллиардов рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске обсудили развитие детского здравоохранения.