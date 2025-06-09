Жители Иркутской области держат на банковских счетах 544 миллиарда рублей

В Иркутской области к апрелю 2025 года специалисты Банка России подсчитали, что жители хранят на банковских вкладах и счетах 544 миллиарда рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Банка, это сумма без учеба специального счета эскроу.
— Цель Банка России — снизить инфляцию к 4% в 2026 году. Для этого нужны высокие ставки в экономике. При этом люди могут пользоваться выгодными предложениями от по вкладам и отложить свои крупные покупки до момента, пока не снизят ставки по кредитам, — уточнил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Всего с 2024 года объем вкладов вырос на 15% или 70 миллиардов рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске обсудили развитие детского здравоохранения.