Т-Банк разоблачил мошенников, использующих поддельные голые фото россиян

Ранее специалисты уже предупреждали о росте числа мошенничеств с использованием дипфейков, когда злоумышленники крадут фотографии россиян и с помощью искусственного интеллекта подделывают изображения для получения доступа к финансовым операциям или оформления кредитов. Власти обсуждают введение уголовной ответственности за такие преступления, а биометрическая аутентификация рассматривается как один из способов защиты от подобных схем.