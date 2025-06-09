Т-Банк разоблачил мошенников, использующих поддельные голые фото россиян

Непристойные фото делают через искусственный интеллект.
Мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства, основанную на создании фальшивых обнаженных фотографий с помощью нейросетей. Злоумышленники рассылают сгенерированные изображения через мессенджеры и требуют у жертв деньги под угрозой распространения изображений среди знакомых или публикации на тематических сайтах. Об этом сообщает Т-Банк.
«Угрозы рассылают через мессенджеры. После звонят, чтобы сильнее надавить на человека. В качестве выкупа в среднем просят 40 тысяч рублей», — передает слова представителей Т-Банка издание РБК.
Для создания поддельных изображений мошенникам достаточно пары фото, которые они находят в открытом доступе в соцсетях. Получив фотографии, нейросети генерируют изображения, которые практически не отличить от настоящих и полностью копируют внешность человека.
Ранее специалисты уже предупреждали о росте числа мошенничеств с использованием дипфейков, когда злоумышленники крадут фотографии россиян и с помощью искусственного интеллекта подделывают изображения для получения доступа к финансовым операциям или оформления кредитов. Власти обсуждают введение уголовной ответственности за такие преступления, а биометрическая аутентификация рассматривается как один из способов защиты от подобных схем.