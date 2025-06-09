Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде

Если сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто попробовать с ним поговорить. Если уговоры не возымели эффекта, то следующий шаг — обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем.