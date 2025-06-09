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Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде

Общественный деятель Бондарь предупредил о штрафе за мусор в подъезде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За оставленный в подъезде мусор грозит немалый штраф, рассказал агентству «Прайм» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Штраф составит 2−3 тысячи рублей. При повторном правонарушении в течение года — 3−5 тысяч.

Если сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто попробовать с ним поговорить. Если уговоры не возымели эффекта, то следующий шаг — обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем.

«В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное — приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно», — отметил Бондарь.