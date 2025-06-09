Берик Уали раскритиковал состояние мест отдыха в Семее

Берик Уали также посетил остров Бейбітшілік, где осмотрел детскую железную дорогу, этноаул, спортивные зоны и территорию с памятниками. Несмотря на то, что это одно из самых посещаемых мест города, здесь отмечается ряд проблем. В особенности — неудовлетворительное состояние зеленых насаждений: деревья засохли из-за отсутствия полива, территория выглядит заброшенной. Также поступает множество жалоб от горожан на нехватку общественных туалетов и объектов обслуживания.