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Берик Уали раскритиковал состояние мест отдыха в Семее

Глава области Абай посетил популярные места отдыха в Семее и ознакомился с ходом ремонтных работ на подвесном мосту.

Источник: Пресс-служба акимата области Абай

В настоящее время активно ведется полная замена асфальтового покрытия на мосту, соединяющем два берега областного центра. По информации специалистов, демонтаж старого покрытия близится к завершению. Уже завтра планируется начать укладку специального материала, предназначенного для мостовых конструкций. Работы выполняются с участием квалифицированных специалистов с применением профильных технологий, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

В ремонтных работах задействованы около 80 рабочих и более 20 единиц специальной техники. Завершение проекта планируется в начале июля.

Глава региона также осмотрел общественное пространство под мостом на левом берегу. Здесь размещены муралы, оборудованы спортивные площадки, амфитеатр, фуд-корт и семейный ресторан. Однако состояние благоустройства и озеленения оставляет желать лучшего.

Берик Уали также посетил остров Бейбітшілік, где осмотрел детскую железную дорогу, этноаул, спортивные зоны и территорию с памятниками. Несмотря на то, что это одно из самых посещаемых мест города, здесь отмечается ряд проблем. В особенности — неудовлетворительное состояние зеленых насаждений: деревья засохли из-за отсутствия полива, территория выглядит заброшенной. Также поступает множество жалоб от горожан на нехватку общественных туалетов и объектов обслуживания.

Аким области подверг жесткой критике работу по озеленению двух ключевых зон отдыха и поручил исполняющему обязанности акима города Семей Бекжану Бапышеву привести в порядок работу ответственных за чистоту и благоустройство организаций.

Сегодня я лично осмотрел самые посещаемые зоны отдыха в Семее. Общественное пространство под мостом на левом берегу и остров Бейбітшілік необходимо срочно привести в порядок. Ответственные службы халатно относятся к своей работе: деревья не поливаются, газоны выгорели, техника повредила скамейки, мусор не убирается. Эти места — лицо города. Поручаю и.о. акима города Бекжану Бапышеву восстановить поврежденную инфраструктуру и навести порядок.

Глава области Абай посетил популярные места отдыха в Семее и ознакомился с ходом ремонтных работ на подвесном мосту.