Понижение температуры почти на 10 градусов ожидается в Москве

Существенное понижение температуры ожидается в Московском регионе, начиная с вторника, когда показатели могут упасть почти на 10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве температура начнет постепенно снижаться, и в ночь на вторник она составит около 11−13 градусов. Это на 8−10 градусов ниже по сравнению с прошлой неделей. Днем во вторник ожидается всего 19−21 градус», — отметил он.
Метеоролог добавил, что во вторник возможны небольшие осадки по области. «Собственно, до воскресенья погода существенно не изменится. Во вторник температура будет близка к норме, а затем, с среды по пятницу, она опустится на 1−2 градуса. Дневные температуры будут варьироваться от 17 до 22 градусов, а ночные — от 8 до 13 градусов», — заключил Вильфанд.