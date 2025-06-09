Понижение температуры почти на 10 градусов ожидается в Москве

Метеоролог добавил, что во вторник возможны небольшие осадки по области. «Собственно, до воскресенья погода существенно не изменится. Во вторник температура будет близка к норме, а затем, с среды по пятницу, она опустится на 1−2 градуса. Дневные температуры будут варьироваться от 17 до 22 градусов, а ночные — от 8 до 13 градусов», — заключил Вильфанд.