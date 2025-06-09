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В России хотят обеспечить жильем некоторых выходящих на пенсию граждан: подробности

В Госдуме хотят обеспечить жильем выходящих на пенсию госслужащих.

Источник: Комсомольская правда

Ряд государственных служащих может обрести право на получение единой социальной выплаты для приобретения или строительства жилья в связи с выходом на пенсию. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ группой депутатов Госдумы.

Речь идет о сотрудниках ФСИН, пожарной и таможенной служб, а также судебных приставах, пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить с 2027 года трехлетний срок получения ЕСВ для граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах в связи с выходом на пенсию и принятых в период прохождения службы на учет для получения ЕСВ», — сказано в пояснительной записке к документу, которую цитирует агентство.

Уточняется, что размер соцвыплаты может составлять до 10 миллионов рублей в зависимости от ряда показателей.

Ранее сообщалось, что военным и некоторым госслужащим поднимут оклады на 4,5% с 1 октября.

Напомним, ежемесячная выплата бывшим сотрудникам, работавшим на важных для государства должностях, называется пенсией за выслугу лет. Объясняем, как она рассчитывается в 2025 году в разных отраслях.