В России хотят обеспечить жильем некоторых выходящих на пенсию граждан: подробности

«Законопроектом предлагается установить с 2027 года трехлетний срок получения ЕСВ для граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах в связи с выходом на пенсию и принятых в период прохождения службы на учет для получения ЕСВ», — сказано в пояснительной записке к документу, которую цитирует агентство.