Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Воронежской областью сработала система ПВО

Серия взрывов прогремела в Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов, работает ПВО. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Взрывы над Борисоглебском. Видео © SHOT.

По словам местных жителей, было слышно не менее восьми взрывов и стрельбу над Борисоглебском около 10 минут назад. Предварительно, в небе слышно жужжание от беспилотников. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что вечером 8 июня в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что одним из пострадавших оказался сотрудник администрации Красной Яруги. Кроме того, в результате налёта пострадали три легковых автомобиля.