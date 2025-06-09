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Депутат Колунов: Штрафы за шумные авто и мотоциклы могут увеличить в 10 раз

Государственная дума готовит к рассмотрению во втором чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для водителей шумных машин и мотоциклов. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, отметив, что действующий штраф в 500 рублей неэффективен.

Государственная дума готовит к рассмотрению во втором чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для водителей шумных машин и мотоциклов. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, отметив, что действующий штраф в 500 рублей неэффективен.

Согласно инициативе Московской городской думы, базовый размер штрафа за превышение шумовых норм составит пять тысяч рублей. Регионы смогут повышать его до 30 тысяч рублей в зависимости от тяжести нарушения.

— Питбайки, мотоциклы и тюнингованные автомобили превратились в серьезную проблему для горожан. Текущие 500 рублей нарушители даже не ощущают, — цитирует парламентария ТАСС.

С июня в России вступили в силу несколько изменений, которые затронули водителей. Эксперт Ирина Франк сообщила о новых штрафах и расходах на машину.

Так, цена проезда по отдельным участкам Московского скоростного диаметра в часы пик увеличится до семи рублей за километр. Еще с 1 июня эвакуация мотоциклов и легковых машин с двигателями мощностью до 80 л. с. подорожала с 7,2 тысячи рублей до 7,6 тысячи рублей.