В РСТ заявили, что закон о гостевых домах не повысит цены на аренду

«Что касается цены размещения, мы полагаем, что не будет какого-то увеличения стоимости. Во-первых, сама процедура классификации и регистрации в реестре бесплатная, и никакой финансовой нагрузки на гостевые дома с точки зрения регистрации нет. А вот будут ли увеличены в дальнейшем тарифы на коммунальные услуги, на прочие расходы, вывоз мусора, газоснабжение и так далее — это зависит в первую очередь от региональных властей», — сообщил собеседник телеканала.