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Reuters: на плывущем в Газу корабле с Тунберг на борту объявили тревогу

Израильские военные приказали не подпускать судно с Гретой Тунберг к Газе.

Источник: Аргументы и факты

На судне, на котором находится экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, объявили тревогу, информирует Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от «Флотилии свободы», в состав которой входит гуманитарное судно «Мадлен». «Мадлен» с Тунберг на борту следует в сектор Газа.

«Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне “Мадлен”, были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату», — говорится в публикации.

Помимо Греты Тунберг, на борту парусного судна находятся актёр из «Игры престолов» Лиам Каннингем, а также десять пропалестинских активистов. «Мадлен» направляется в сектор Газа со стороны Египта.

Ранее сообщалось, что израильский министр обороны Исраэль Кац приказал любыми способами не подпускать к сектору Газа судно с Тунберг, он назвал её «антисемиткой».