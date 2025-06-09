Reuters: на плывущем в Газу корабле с Тунберг на борту объявили тревогу

На судне, на котором находится экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, объявили тревогу, информирует Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от «Флотилии свободы», в состав которой входит гуманитарное судно «Мадлен». «Мадлен» с Тунберг на борту следует в сектор Газа.
«Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне “Мадлен”, были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату», — говорится в публикации.
Помимо Греты Тунберг, на борту парусного судна находятся актёр из «Игры престолов» Лиам Каннингем, а также десять пропалестинских активистов. «Мадлен» направляется в сектор Газа со стороны Египта.
Ранее сообщалось, что израильский министр обороны Исраэль Кац приказал любыми способами не подпускать к сектору Газа судно с Тунберг, он назвал её «антисемиткой».