Глава РФПИ Дмитриев заявил о важности соцсети Х

Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отреагировал сообщение американского предпринимателя Илона Маска на этой же платформе. Миллиардер утверждает, что Х якобы лидирует в списке новостных ресурсов мира.