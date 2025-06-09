Глава РФПИ Дмитриев заявил о важности соцсети Х

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что соцсеть Х* предоставляет возможности, которые помогают использовать критическое мышление.
Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отреагировал сообщение американского предпринимателя Илона Маска на этой же платформе. Миллиардер утверждает, что Х якобы лидирует в списке новостных ресурсов мира.
При этом Маск также сделал репост публикации, в которой говорилось, что эта соцсеть заняла первую строчку в рейтинге информационных ресурсов, представленном магазином приложений AppStore.
«X дает возможности для критического мышления — основы человеческого прогресса. Она дает голос истинам, которые цензурируются в традиционных СМИ», — отметил Дмитриев, комментируя сообщение предпринимателя.
Напомним, в ноябре Илон Маск заявил, что на выборах президента США в 2024 году его социальная сеть и подкасты сыграли ключевую роль в формировании общественного мнения.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.