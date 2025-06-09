В Иркутске в разных районах города 9 июня отключат свет

9 июня в областном центре и в некоторых населенных пунктах Иркутского и Шелеховского районов отключат электроэнергию. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутская электросетевая компания.
— Подачу света в период с 7 утра до 19 вечера прекратят в Ленинском, Правобережном, Октябрьском районах, микрорайоне Южный, селе Мамоны, сообщили в ИЭСК.
Вот подробный график адресов, где и в какое время в городе прервут электроснабжение:
График отключения света в Ленинском районе и селе Мамоны. Фото: ИЭСК В микрорайоне Южный света не будет до 17:30. Фото: ИЭСК В Октябрьском районе электроснабжение прекратят с 13 до 19 часов. Фото: ИЭСК Отключат и Правобережный район.