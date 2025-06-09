В Иркутске в разных районах города 9 июня отключат свет

График отключения света в Ленинском районе и селе Мамоны. Фото: ИЭСК В микрорайоне Южный света не будет до 17:30. Фото: ИЭСК В Октябрьском районе электроснабжение прекратят с 13 до 19 часов. Фото: ИЭСК Отключат и Правобережный район.