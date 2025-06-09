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В Иркутске в разных районах города 9 июня отключат свет

Плановое отключение коснется и Шелеховского района.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

9 июня в областном центре и в некоторых населенных пунктах Иркутского и Шелеховского районов отключат электроэнергию. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутская электросетевая компания.

— Подачу света в период с 7 утра до 19 вечера прекратят в Ленинском, Правобережном, Октябрьском районах, микрорайоне Южный, селе Мамоны, сообщили в ИЭСК.

Вот подробный график адресов, где и в какое время в городе прервут электроснабжение:

График отключения света в Ленинском районе и селе Мамоны. Фото: ИЭСК В микрорайоне Южный света не будет до 17:30. Фото: ИЭСК В Октябрьском районе электроснабжение прекратят с 13 до 19 часов. Фото: ИЭСК Отключат и Правобережный район.