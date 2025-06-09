«Ъ»: В российских регионах начнут штрафовать за фото с последствиями атак дронов

В ряде российских регионов местные власти начали применять меры административного воздействия к гражданам, публикующим в интернете материалы о результатах атак украинских БПЛА. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как передает издание, количество субъектов РФ, введших административную ответственность за публикацию последствий атак беспилотников, достигло двенадцати.
Как сообщает издание, калужские правоохранительные органы к первому июня уже вынесли 42 постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение региональных норм о публикации подобного контента.
Накануне сайт Смольного информировал: с 15 января по 31 декабря 2025 года власти Петербурга ввели запрет на публикацию фото и видео последствий беспилотников. Аналогичный закон приняли и в Калужской области.
Ранее Совет Федерации разработал законодательную инициативу, запрещающую СМИ распространять неподконтрольную информацию о ходе специальной военной операции.