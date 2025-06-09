В Новосибирске продавали пельмени с инфекцией

Сибирское подразделение Россельхознадзора выявило наличие листерий в пельменях «Фирменный рецепт» бренда «Для любимых мужчин», изготовленных компанией «Сибирский гурман» из Новосибирска. Информация об этом была опубликована пресс-службой Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
В сообщении указано, что лабораторные анализы подтвердили присутствие бактерий Listeria monocytogenes в продукции. Установлено, что 475 кг зараженных пельменей были поставлены двадцати предприятиям в Республике Бурятия. Действие сертификатов на данную партию продукции было приостановлено.
По информации с сайта «Сибирского гурмана», компания является одним из ведущих российских производителей замороженных полуфабрикатов, работающим с 1995 года. Объем производства составляет 40 тыс. тонн продукции в год. Ежедневно более 100 тыс. потребителей приобретают продукцию «Сибирского гурмана», отмечается на сайте компании.
Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска обнаружила плесень в соке «ФрутоНяня».