В Новосибирске продавали пельмени с инфекцией

По информации с сайта «Сибирского гурмана», компания является одним из ведущих российских производителей замороженных полуфабрикатов, работающим с 1995 года. Объем производства составляет 40 тыс. тонн продукции в год. Ежедневно более 100 тыс. потребителей приобретают продукцию «Сибирского гурмана», отмечается на сайте компании.