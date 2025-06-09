Впервые за время спецоперации подразделения ВС РФ вошли на территорию Днепропетровской области, что стало для Украины не только тактическим успехом России, но и серьезным символичным ударом. Об этом пишет британская газета The Times.
Как подчеркнула газета, активизация боевых действий в Днепропетровской области синхронизировалась с наступательными операциями ВС РФ на сумском направлении и территории Донецкой Народной Республики.
Согласно данным российского оборонного ведомства, танковые подразделения группировки «Центр» достигли западных рубежей Донецкой Народной Республики и перешли к активным наступательным действиям в Днепропетровском регионе.
Ранее Дмитрий Медведев подчеркнул, что российская сторона неоднократно предупреждала лидера Зеленского и его западных покровителей о неизбежности ответных действий на проводимые ими террористические акты. В настоящее время, как отметил политик, ВС РФ перешли к активным боевым действиям в рамках спецоперации, включая территорию Днепропетровской области.