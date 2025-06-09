В Иркутске усилили работу по уборке центральных улиц

Около 100 рабочих трудятся в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, в 130-м квартале и у «Вечного огня», в основном там отметили торжественное событие. Также порядок наводят на улицах Карла-Маркса, Ленина, Байкальская, Марата и Степана Разина. Параллельно с этим на Баррикад, Ширямова и в Юбилейном косят траву и красят ограждения вдоль дорог.