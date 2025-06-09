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В Иркутске усилили работу по уборке центральных улиц

Около 100 подрядных организаций устраняют последствия после праздника.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После проведения мероприятий в День города в Иркутске, на центральный улицах начали уборку улиц, скверов и парков. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, подрядчики своими руками и с привлечением техники подметают остановки, тротуары и очищают урны.

— После праздников важно вовремя собрать и вывезти мусор с территорий и площадок. Также нужно обратить внимание на прилегающие участки, — сказал мэр города Руслан Болотов.

Около 100 рабочих трудятся в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, в 130-м квартале и у «Вечного огня», в основном там отметили торжественное событие. Также порядок наводят на улицах Карла-Маркса, Ленина, Байкальская, Марата и Степана Разина. Параллельно с этим на Баррикад, Ширямова и в Юбилейном косят траву и красят ограждения вдоль дорог.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске в разных районах города 9 июня отключат свет.