Сборная Португалии по футболу во второй раз стала победителем Лиги наций

Португальская футбольная сборная выиграла испанскую команду в финальном матче Лиги наций УЕФА и во второй раз стала победителем этого турнира.
Игра проходила в Мюнхене и завершилась в основное и дополнительное время со счётом 2:2. За португальскую сборную голы забили защитник Нуну Мендеш (26-я минута) и нападающий Криштиану Роналду (61).
У испанской команды отличились хавбэк Мартин Субименди (21) и вингер Микель Оярсабаль (45). После состоялась серия пенальти, в которой португальцы одолели соперника со счетом 5:3.
Эта сборная становилась победителем Лиги наций в 2019 году. Команда Португалии стала первым двукратным чемпионом указанного турнира. Лига наций УЕФА была учреждена в 2018 году.
Также сообщалось, что 31 мая французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира команда обыграла итальянский «Интер».