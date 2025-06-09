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Сборная Португалии по футболу во второй раз стала победителем Лиги наций

Исход финала Лиги наций решила серия пенальти, в которой португальцы одолели испанцев со счетом 5:3.

Источник: Аргументы и факты

Португальская футбольная сборная выиграла испанскую команду в финальном матче Лиги наций УЕФА и во второй раз стала победителем этого турнира.

Игра проходила в Мюнхене и завершилась в основное и дополнительное время со счётом 2:2. За португальскую сборную голы забили защитник Нуну Мендеш (26-я минута) и нападающий Криштиану Роналду (61).

У испанской команды отличились хавбэк Мартин Субименди (21) и вингер Микель Оярсабаль (45). После состоялась серия пенальти, в которой португальцы одолели соперника со счетом 5:3.

Эта сборная становилась победителем Лиги наций в 2019 году. Команда Португалии стала первым двукратным чемпионом указанного турнира. Лига наций УЕФА была учреждена в 2018 году.

Также сообщалось, что 31 мая французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира команда обыграла итальянский «Интер».