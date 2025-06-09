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Мигранты и преступники: Трамп обеспокоен массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе

Трамп поручил освободить Лос-Анджелес от бунтов мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился о задействовании силовых ведомств США для подавления массовых беспорядков среди мигрантов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

«Некогда великий американский город Лос-Анджелес подвергся вторжению и оккупации со стороны нелегальных мигрантов и преступников», — сообщил американский глава в Telegram-канале.

Как отметил президент, организованные группы протестующих в городе совершают нападения на представителей федеральных органов, пытаясь сорвать проводимые операции по выдворению нелегальных мигрантов.

При этом Трамп не исключил возможности привлечения подразделений морской пехоты для стабилизации обстановки в Лос-Анджелесе, если протестная активность будет признана угрозой национальной безопасности и благополучию американских граждан.

Напомним, что ранее Трамп заявил о введении запрета на ношение масок на протестах в США.