Мигранты и преступники: Трамп обеспокоен массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился о задействовании силовых ведомств США для подавления массовых беспорядков среди мигрантов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
«Некогда великий американский город Лос-Анджелес подвергся вторжению и оккупации со стороны нелегальных мигрантов и преступников», — сообщил американский глава в Telegram-канале.
Как отметил президент, организованные группы протестующих в городе совершают нападения на представителей федеральных органов, пытаясь сорвать проводимые операции по выдворению нелегальных мигрантов.
При этом Трамп не исключил возможности привлечения подразделений морской пехоты для стабилизации обстановки в Лос-Анджелесе, если протестная активность будет признана угрозой национальной безопасности и благополучию американских граждан.
Напомним, что ранее Трамп заявил о введении запрета на ношение масок на протестах в США.