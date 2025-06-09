Сборная Португалии победила Испанию в финале Лиги наций

6 июня сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой из Нигерии. Матч прошел в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 1:1. На 27-й минуте защитник сборной Нигерии Семи Аджайи забил автогол, срезав мяч в свои ворота после прострела с левого фланга.