Сборная Португалии победила Испанию в финале Лиги наций

Португальская сборная победила команду Испании в финале футбольной Лиги наций. Встреча проходила в воскресенье, 8 июня, в Мюнхене.
В основное время матча, которое завершилось со счетом 2:2, в команде португальцев голы забили защитник Нуну Мендеш (26-я минута) и нападающий Криштиану Роналду (61-я). В испанской сборной отличились полузащитник Мартин Субименди (21-я) и нападающий Микель Оярсабаль (45-я).
В серии пенальти команда Португалии одержала победу со счетом 5:3.
Португальская сборная выиграла Лигу наций во второй раз. До этого она становилась победителем турнира в первом его розыгрыше в 2019 году.
6 июня сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой из Нигерии. Матч прошел в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 1:1. На 27-й минуте защитник сборной Нигерии Семи Аджайи забил автогол, срезав мяч в свои ворота после прострела с левого фланга.
Сборная России, которая сейчас является 35-й в рейтинге ФИФА, не смогла одержать девятую «сухую» победу подряд с ноября 2023 года. Национальная команда Нигерии же располагается на 43-м месте в рейтинге ассоциации.