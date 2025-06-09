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Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область

Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область. По предварительным данным, в небе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Тамбовская область. Видео © SHOT.

Местные жители рассказали, что жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе. Официальные сообщения о возможных последствиях и разрушениях не поступали.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской и Тамбовской областях. Угроза беспилотников также распространяется на территорию Мордовии.

Ранее об атаке беспилотников ВСУ сообщили жители Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов, работает ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.