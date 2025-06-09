Россиянам напомнили, что за мусор иногда придется расплачиваться

За невынос мусора жители России могут получить штраф.
Жители России могут получить штраф за размещение мусора в подъездах. Размер штрафа для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — от 3 до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Оставление мусора в подъезде — недопустимая и опасная практика. Это не только неэстетично и создает неудобства для соседей, но и нарушает законодательство», — передает слова эксперта агентство «Прайм».
Бондарь также отметил, что для юридических лиц предусмотрены значительно более строгие санкции. За аналогичное нарушение организации могут быть оштрафованы на суммы от 100 до 250 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 400 тысяч рублей.
Ранее россиян уже предупреждали о штрафах за мойку автомобилей и складирование строительных материалов на землях общего пользования, а также за нецелевое использование участков. За такие нарушения для физических лиц предусмотрены штрафы до 500 рублей, а для юридических — до 20 тысяч рублей, при этом более серьезные санкции применяются, если нарушены экологические нормы. Подобные меры направлены на поддержание порядка и соблюдение законодательства в сфере благоустройства и ЖКХ.