Россиянам напомнили, что за мусор иногда придется расплачиваться

Ранее россиян уже предупреждали о штрафах за мойку автомобилей и складирование строительных материалов на землях общего пользования, а также за нецелевое использование участков. За такие нарушения для физических лиц предусмотрены штрафы до 500 рублей, а для юридических — до 20 тысяч рублей, при этом более серьезные санкции применяются, если нарушены экологические нормы. Подобные меры направлены на поддержание порядка и соблюдение законодательства в сфере благоустройства и ЖКХ.