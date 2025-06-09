Россиянам рассказали, насколько повысится оплата за ЖКХ с 1 июля

В России 1 июля 2025 года ожидается плановая индексация размера платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщили в Госдуме, передает РИА Новости.
В среднем по стране увеличение тарифов будет почти на 12%. Однако в регионах этот показатель отличается как в большую сторону, так и в меньшую.
«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%», — говорится в сообщении.
Еще выше индексация будет в Архангельской области — 20%, Пермском крае — 21,1%, Кузбассе — 19,8%. Самый низкий прирост будет зафиксирован в Ненецком автономном округе. Там повысят тарифы всего на 4%. В Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии увеличат плату на 5−6%.
В Госдуме пояснили, что индексация необходима для покрытия расходов на замену устаревшей инфраструктуры, ростом цен на ресурсы и вывоз ТКО, изменением климата и инфляцией.