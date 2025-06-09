Россиянам рассказали, насколько повысится оплата за ЖКХ с 1 июля

«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%», — говорится в сообщении.