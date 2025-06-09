После подрывов на железных дорогах у россиян подрос уровень тревожности

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что на рост тревожности однозначно повлияли теракты и обстрелы со стороны Украины. С ним согласен и социолог Денис Волков, который подчеркнул, что подрывы железнодорожных путей в Курской и Брянской областях совпали по времени с проведением опроса и затронули обычных жителей.