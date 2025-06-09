После подрывов на железных дорогах у россиян подрос уровень тревожности

Россияне стали тревожнее после ряда трагических событий.
Уровень тревожности среди россиян вырос с 36% до 39% после серии терактов на железных дорогах в приграничных регионах. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам опроса, проведенного с 30 мая по 1 июня.
«Нельзя однозначно утверждать, что именно теракты стали основной причиной роста тревожности. Но их влияние несомненно есть», — сказал ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман «Ведомостям».
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что на рост тревожности однозначно повлияли теракты и обстрелы со стороны Украины. С ним согласен и социолог Денис Волков, который подчеркнул, что подрывы железнодорожных путей в Курской и Брянской областях совпали по времени с проведением опроса и затронули обычных жителей.
Чтобы снизить уровень тревожности, нужно доверять только проверенным источникам информации и меньше обсуждать тревожные новости. Психологи советуют вместо этого сосредоточиться на текущих делах, пишет «Царьград».